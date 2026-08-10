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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cuajiniquil, Kostaryka

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2 obiekty total found
Condo w Cuajiniquil, Kostaryka
Condo
Cuajiniquil, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się na spokojnej linii brzegowej Guanacaste, na północ od Nosara i blisko małej wio…
$199,000
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Dom 3 pokoi w Cuajiniquil, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Cuajiniquil, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
This beautiful brand new home is literally 102 yards from an idyllic, undiscovered beach in …
$649,000
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Parametry nieruchomości w Cuajiniquil, Kostaryka

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