Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kostaryka
  3. Garabito
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Garabito, Kostaryka

Tarcoles
4
4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Tarcoles, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Tarcoles, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
Waterfall house is solid concrete and earthquake proof construction with just incredible vie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Tarcoles, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Tarcoles, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Experience the unmatched beauty of Macaw Crest Community at  Puntarenas Province Tarcoles, C…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Tarcoles, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Tarcoles, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Three Stories of Pura Vida Luxury 4,500 SQ FT | 2 Bedrooms | 3.5 Baths A masterpiece of mo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Tarcoles, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Tarcoles, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Experience refined tropical living in this stunning 3,000 SQ FT two-story residence, thought…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Garabito.

domy

Parametry nieruchomości w Garabito, Kostaryka

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się