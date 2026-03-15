Kompleks mieszkalny Parque Granadilla

Parque Granadilla Projekt

Miasto: Viña del Mar

Zakup: inwestycje w budownictwo; inwestycje w leasing;

Scena pit. Realizacja projektu to koniec 2026 r.

Szczególnie dla naszych klientów, zaliczka wynosi teraz 10% (zamiast początkowych 15%)! Reszta wynosi 90% po wynajmie.

Zaliczka jest ubezpieczona od bankructwa dewelopera na mocy chilijskiego prawa.

Dostępne opcje: ️

2 sypialnie i sala połączona z kuchnią, 66 metrów kwadratowych. m - od 186,500 dolarów (zaliczka teraz 18,650 dolarów) - 3 apartamenty pozostały.

3 sypialnie i sala połączona z kuchnią, 85 m kw. - od 238,500 dolarów (zaliczka teraz 23,850 dolarów).

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z czystym wykończeniem i w pełni wyposażona kuchnia.

Kompleks będzie również zbudowany baseny na dachu, barbecue, współpracy dla mieszkańców, plac zabaw, sala gimnastyczna, taras i zwierzątko spacerowe.

Jest to jeden z 3 nowych budynków w całym mieście (najlepszym kurorcie w Chile) z liczbą ludności ponad 500 000 osób. Brak odpowiednich opcji dla apartamentów z basenem, ogrzewanie, 2 sypialnie i metr 55- 65 metrów kwadratowych w pobliżu tworzy wysokie zapotrzebowanie na apartamenty zarówno na zakup jak i wynajem. Cena sprzedaży za 1 m2 jest o 18% niższa od podobnych opcji w mieście, co zapewni rentowność transakcji w przypadku przydziału kontraktów. Obiekt znajduje się w centrum miasta - 15 minut spacerem do plaży, 10 minut spacerem do centrum handlowego, 5 minut do parku i skate park. W 2027 roku, międzynarodowe lotnisko zostanie zbudowany 15 minut od Vigna del Mar, co gwarantuje wzrost przepływu turystów i cen nieruchomości. 50 m od przyszłego kompleksu mieszkalnego jest Uniwersytet Andres Bello, gdzie studenci prestiżowych zawodów - lekarze i prawnicy studiować. Oznacza to, że przyszli kupcy / najemcy są ludźmi z rodzin wypłacalnych.