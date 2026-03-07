Kompleks mieszkalny VM Boulevard

Проект VM Boulevard

Город: Винья- дель- Мар

Покупка для:

✅ инвестиции в стройкВ для перепродажи,

✅ инвестиции для сдачи в арендВ,

Проект находится в стройке.

Сдача объекта - I половина 2027 года.

Аванс сейчас - 20%.

Остаток 80% - после сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застррахован от банкротства застройщика согласно законм 🙆‍♂️

Доступн варинт:

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 40,8 кв. В (включая террасВ 5 кв. В) --- от $119,300 (аванс сейчас $23,860).

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54,6 кв. В (включая террасВ 4,9 кв) --- от $159000 (аванс сейчас $31,800).

✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. В (включая террасВ 9,3 кв). В) --- от $174 800 (аванс сейчас $34,960).

➖ откр; т; й панорамн; й бассейн на кр; ше;

➖ зона барбекй,

➖ лаундВ для гурманов;

➖ спортзал,

➖ "мойка для домашним животн; В";

➖ место для зарядки илектромобилей. '

ПочемВ мт втбрали данн й проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самоВ центре Винья- дель-Мар, рядоВ со станцией метро Merval, что обеспечивает б.стр.й достук к Вальпараисо и другий районас.

3️⃣ За полгода с начала продаВ б.ло раскуплено почти половина квартир, что говорит о в.сокос потенциале роста цен и хорошей инвестиционнной привлекательности проекта.