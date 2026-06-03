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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tibesti, Czad

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1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Tibesti, Czad
Dom 9 pokojów
Tibesti, Czad
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: 3-piętrowa willa tuż za wzgórzem Rrashbull, obok głównej drogi na ulicy prowadz…
$395,381
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Parametry nieruchomości w Tibesti, Czad

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