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Wille na sprzedaż w Republika Zielonego Przylądka

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1 obiekt total found
Willa w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Willa
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Opis przedmiotu: Luksusowa willa z prywatnym basenem 124; I linia do morza 124; Ocean View 1…
$341,426
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Republika Zielonego Przylądka

Tanie
Luksusowe
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