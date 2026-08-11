Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kamerun

Ceny za metr kwadratowy wahają się od 500 do 1000 euro. W takich kosztach można kupić mieszkanie w centrum dużego miasta lub dom na przedmieściach.

Koszt nieruchomości w Kamerunie może być droższy niż na rynku tylko w przypadku mieszkań w nowych budynkach z rozwiniętą infrastrukturą wewnętrzną. Ich cena za metr kwadratowy jest o 10–20% wyższa.