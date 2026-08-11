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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kamerun

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3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Jaunde, Kamerun
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Jaunde, Kamerun
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
BASTOS YAOUNDÉBUDYNKI SPRZEDAŻY - BASTOS JAOUNDÉKontakt Aplikacja / Telefon: Près de Moto G…
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Bliźniak 4 pokoi w Communaute urbaine de Douala, Kamerun
Bliźniak 4 pokoi
Communaute urbaine de Douala, Kamerun
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Idealny duplex z klasą.w górnej części znajduje się duży taras z widokiem na miasto / miasto…
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Bliźniak 4 pokoi w Yassa Bakoko, Kamerun
Bliźniak 4 pokoi
Yassa Bakoko, Kamerun
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
DLA CHIRAKU SPRZEDAŻY COULA CAMEROON YASSA▪️Typ budynku R + 1 Nowo wybudowany na sprzedażSkł…
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Parametry nieruchomości w Kamerun

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Kamerunie

Ile średnio trzeba wydać, aby kupić nieruchomość w Kamerunie?

Ceny za metr kwadratowy wahają się od 500 do 1000 euro. W takich kosztach można kupić mieszkanie w centrum dużego miasta lub dom na przedmieściach.
Koszt nieruchomości w Kamerunie może być droższy niż na rynku tylko w przypadku mieszkań w nowych budynkach z rozwiniętą infrastrukturą wewnętrzną. Ich cena za metr kwadratowy jest o 10–20% wyższa.

Które miasta są najlepsze do zakupu nieruchomości w Kamerunie?

Komfortowe warunki zakwaterowania gwarantowane są w Jaunde i Duala. Są to duże metropolie z wieloma obiektami społecznymi, historycznymi i handlowymi. Jeśli kupisz dom w centrum tych miast, możesz osiągnąć dobry zysk z jego wynajmu.

O jakich ograniczeniach i warunkach muszą wiedzieć obcokrajowcy zamierzający kupić nieruchomość w Kamerunie?

Obcokrajowcy mogą nabywać obiekty na równych prawach z rezydentami. Nie ma żadnych ograniczeń ani specjalnych warunków. Aby dokonać zakupu, należy mieć zagraniczny paszport.

Czy sprzedaż nieruchomości w Kamerunie odbywa się bez obecności kupującego?

Tak, każdy obiekt można kupić zdalnie. Interesy kupującego może reprezentować osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo.
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