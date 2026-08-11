Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Pernik
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pernik, Bułgaria

;
2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Kladnitsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kladnitsa, Bułgaria
Pokoje 4
$287,168
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Kovachevtsi, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kovachevtsi, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
$173,069
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pernik, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się