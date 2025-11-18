Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Dobrich
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Dobrich, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Bejanovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Bejanovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
$567
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Deutsch, Polski
Realting.com
Udać się