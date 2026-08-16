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Domy na sprzedaż w Region Południowo-Wschodni, Brazylia

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Rio de Janeiro
38
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
38
38 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 5 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Panoramiczny dom z widokiem na morze na sprzedaż - 5 sypialni - São Conrado Położony w luks…
$804,305
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Dom 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Uroczy dom na sprzedaż w Urca - 4 sypialnie Położony w jednym z najbardziej charakterystycz…
$641,529
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Bliźniak 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
OUI Ipanema to wspaniały kompleks 39 apartamentów w samym sercu dzielnicy Ipanema. Zaledwie …
$564,719
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DD CO DEDD CO DE
Dom 6 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 6 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 4
Niesamowity dom na sprzedaż i wynajem 800 m ² w otoczeniu przyrody w Gávea - 6 apartamentów …
$1,04M
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Bliźniak 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
OUI Ipanema to wspaniały kompleks 39 apartamentów w samym sercu dzielnicy Ipanema. Zaledwie …
$518,816
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Willa w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Willa
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Mansion składa się z 6 sypialni, 3 apartamenty zakwaterowane do 15 osób Istnieje 6 pokoi, z…
$1,03M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
175 m ² duplex z basenem na sprzedaż - Lagoa - 3 sypialnie Odkryj ten wspaniały duplex, cał…
$660,679
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 392 m²
Przestronny apartament dwupoziomowy w Gávea do renowacji - 3 sypialnie Ten przestronny apar…
$1,34M
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Oszałamiający odnowiony duplex 345 m ² z tarasem, jacuzzi i 3 apartamenty - Barra Położony …
$766,005
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Dom 7 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 7 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 585 m²
Liczba kondygnacji 2
Odnowiony Art Deco dom na sprzedaż z 7 sypialniami, w bezpiecznej ulicy w Santa Teresa Uroc…
$612,804
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Dom 6 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 6 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Autentyczność i wyrafinowanie: zabytkowy dom na sprzedaż z 6 sypialniami, basenem i tropikal…
$440,453
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Dom 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Luksusowy widok na morze House w Joá z 4 Suites 800m ² Ozdobiony gotowy do życia Prawdziwy …
$2,85M
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Dom 11 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 11 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 11
Powierzchnia 800 m²
Historyczny dom na sprzedaż w Santa Teresa - 1888 Victorian Style - 11 Sypialnie Odkryj ten…
$1,26M
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Dom 6 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 6 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 467 m²
Liczba kondygnacji 5
Dom 6 apartamentów na sprzedaż w Joá Ten wspaniały luksusowy dom położony jest w samym serc…
$3,83M
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Dom 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Uroczy dom z 3 sypialniami na sprzedaż z niesamowitymi widokami na Lagoa i Chrystusa Odkupic…
$718,129
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Bliźniak 5 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 5 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Wspaniały Triplex z basenem na sprzedaż w Lagoa - 5 sypialni Odkryj ten wspaniały apartamen…
$2,08M
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Duplex na sprzedaż z prywatnym basenem w Copacabana - Posto 6 - 4 sypialnie Odkryj ten wspa…
$572,589
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Duplex z tarasami na sprzedaż w Copacabana - Posto 4 - 3 sypialnie Odkryj ten uroczy duplex…
$228,844
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 143 m²
Odnowiony i nowoczesny duplex w samym sercu Leblon - 4 apartamenty Odkryj ten wspaniały dwu…
$1,12M
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 625 m²
Triplex penthouse na sprzedaż - widok na Lagoa w Ipanema - 4 sypialnie - 625 m ² Odkryj ten…
$2,99M
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Dom 6 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 6 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 500 m²
Niesamowita rezydencja o powierzchni 1500 m2, zbudowana w latach 70-tych, posiada 3 piętra p…
$1,03M
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Dom 5 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 5 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Wyjątkowy 1920 dom z basenem na sprzedaż - Santa Teresa - 5 sypialni Odkryj tę niezwykłą ni…
$746,855
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 412 m²
Dwupoziomowy projekt na sprzedaż - Ipanema - 3 sypialnie - Projekt VIE Balassiano Możliwość…
$8,85M
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Wspaniały odnowiony duplex na sprzedaż z widokiem na morze - Leme - 4 pokoje Odkryj ten wsp…
$1,49M
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
120 m ² duplex na sprzedaż w Copacabana - 3 sypialnie Odkryj ten wspaniały dwupoziomowy apa…
$344,702
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Dom 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 191 m²
4 sypialnie dom na sprzedaż, 191 m ² - Santa Teresa Położony w symbolicznej dzielnicy Santa…
$708,554
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Dom 6 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 6 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 405 m²
Uroczy dom na sprzedaż w Santa Teresa - 6 sypialni Odkryj ten wspaniały dom położony w dzie…
$335,127
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Dom 5 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 5 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 375 m²
375 m ² Historyczny Dom na sprzedaż - Santa Teresa - 5 sypialni Zanurz się w ponadczasowy u…
$344,702
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Dom 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Dom 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Oszałamiający nowoczesny dom na sprzedaż w Botafogo - 3 sypialnie Położony na wysokościach …
$354,277
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 280 m²
Niesamowite Duplex z widokiem na morze na sprzedaż w Copacabana - 4 sypialnie Odkryj ten lu…
$1,30M
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Typy nieruchomości w Region Południowo-Wschodni.

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Parametry nieruchomości w Region Południowo-Wschodni, Brazylia

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