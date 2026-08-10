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Mieszkania na sprzedaż w São Paulo, Brazylia

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Regiao Imediata de Sao Paulo
5
Diadema
3
Mieszkanie Usuwać
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8 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brazylia
Pokoje 1
🔥 СтВ📍 💰 ✔️ (17 887 dolarów)✔️ ✔️ 60% -✔️ 💳 📈 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 🏢 •• В• СтВ•🏠 - Na dachu:--- Pet..…
$119,000
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Kawalerka 1 pokój w Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Kawalerka 1 pokój
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/27
Oferujemy apartamenty od studio do 2 + 1 już w kompleksie ready-made do mieszkania i wynajmu…
$110,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Region Południowo-Wschodni, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Region Południowo-Wschodni, Brazylia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
🔥 Brazylia jest jedynym krajem, w którym można przenieść pieniądze z Federacji Rosyjskiej w …
$54,000
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Mieszkanie w Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Mieszkanie
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
🔥Nowe uruchomienie na Chuchri Zaidan jest najbardziej popularny format dla inwestorów🔥Projek…
$64,000
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Kawalerka 1 pokój w Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Kawalerka 1 pokój
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/26
38.47 m2 mieszkanie w nowej klasie komfortu condominium w São Paulo z ratami do momentu otrz…
$125,000
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Mieszkanie w Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
Mieszkanie
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brazylia
🔥Nowe uruchomienie na Chuchri Zaidan jest najbardziej popularny format dla inwestorów🔥Projek…
$64,000
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Mieszkanie w Sao Joao do Pau dAlho, Brazylia
Mieszkanie
Sao Joao do Pau dAlho, Brazylia
Powierzchnia 39 m²
✈️ Nieruchomość inwestycyjna w Brazylii - w pobliżu lotniska Songonhas (Sao Paulo)💼 Wynajęty…
$123,000
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Parametry nieruchomości w São Paulo, Brazylia

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