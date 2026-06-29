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Hotele na sprzedaż w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia

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2 obiekty total found
Hotel 993 m² w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Hotel 993 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 44
Liczba łazienek 44
Powierzchnia 993 m²
Liczba kondygnacji 4
44 pokój hotel na sprzedaż, 1000 m ² - Copacabana Odkryj ten luksusowy hotel położony na Ru…
$1,93M
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Hotel 74 m² w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Hotel 74 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
2 sypialnie z widokiem na morze. Dostępne do sprzedaży w samym sercu Ipanemy. Ten nowoczesny…
$763,772
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