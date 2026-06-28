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Domy z tarasem na sprzedaż w Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś

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Żdanowicze
11
1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Tarasowo, Białoruś
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Dom 7 pokojów
Tarasowo, Białoruś
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Exclusive Residence, zaledwie 5 minut od Podbediteley Avenue. Standard "Miami koło Mińska"…
$3,30M
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Typy nieruchomości w Zdanovicki sielski Saviet.

domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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