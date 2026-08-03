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Domy na sprzedaż w Vuscienski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Vuscienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Vuscienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 186 m²
Dom na sprzedaż ze wszystkimi udogodnieniami w malowniczym miejscu w pobliżu rzeki w mieście…
$92,573
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Parametry nieruchomości w Vuscienski sielski Saviet, Białoruś

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