Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód witebski
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Obwód witebski, Białoruś

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 711 m² w Połock, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 711 m²
Połock, Białoruś
Powierzchnia 711 m²
Piętro 1/2
Dwupiętrowy budynek administracyjny wynajęty jest w Polotsku, na ulicy Niżna-Pokrovskaya 37a…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się