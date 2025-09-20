Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód witebski
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Obwód witebski, Białoruś

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Witebsk, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Witebsk, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/10
Do wynaj? cia na d? ugi 1-pokojowy apartament z dobrym remontem, meblami i sprz? tami. W odl…
$250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się