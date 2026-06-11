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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Obwód witebski, Białoruś

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Witebsk
4
Orsza
15
Slabodkauski sielski Saviet
3
Kamienski sielski Saviet
3
1 obiekt total found
Dom w Zaronava, Białoruś
UP UP
Dom
Zaronava, Białoruś
Liczba kondygnacji 2
Sprzedawane niedokończone w Zaronovo z dostępem do jeziora (100 m) z dobrym piaskiem podejśc…
$73,000
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Typy nieruchomości w Obwód witebski.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Obwód witebski, Białoruś

z garażem
z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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