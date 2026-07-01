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Lokale Biurowe w Wilejka, Białoruś

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 49 m² w Wilejka, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 49 m²
Wilejka, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
Adres: region miński, Wilejka Stakhanovskaya str., 215 / K, V, D, A, F, EPowierzchnia: 49,2 …
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