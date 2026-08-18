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Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Stankauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż przytulny dom wiejski w budynku domku Bagritsovschyna, Central Street, lasy sosn…
$68,534
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Parametry nieruchomości w Stankauski sielski Saviet, Białoruś

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