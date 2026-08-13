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Domy z ogrodem na sprzedaż w Sorahski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Sorahi, Białoruś
Dom
Sorahi, Białoruś
Powierzchnia 50 m²
Dom wiejski z działką 32,6 akrów i wszystkie udogodnienia ❤️ Przytulny dom drewniany o powie…
$40,590
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Parametry nieruchomości w Sorahski sielski Saviet, Białoruś

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