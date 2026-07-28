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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Smilavicki sielski Saviet, Białoruś

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Śmiłowicze
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3 obiekty total found
w Śmiłowicze, Białoruś
Śmiłowicze, Białoruś
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż połowa domu w Smilovichi, w kierunku Mogilev. W tej chwili dom jest w remoncie, …
$23,058
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Dom wolnostojący w Smilavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Smilavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 339 m²
$188,787
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Dom w Śmiłowicze, Białoruś
Dom
Śmiłowicze, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Drewniany dom jest na sprzedaż w GP. Smilovichi, kierunek Mogilev, 23 km od MKAD.Twoja studn…
$35,037
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LDV InvestLDV Invest
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Typy nieruchomości w Smilavicki sielski Saviet.

domy

Parametry nieruchomości w Smilavicki sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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