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Restauracje na sprzedaż w Słuck, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 1 061 m² w Słuck, Białoruś
Lokale gastronomiczne 1 061 m²
Słuck, Białoruś
Powierzchnia 1 061 m²
Piętro 1/2
Oferta ekskluzywna: Kompleks hotelowo-restauracyjny w SluckuNa sprzedaż 56 / 100 akcji w pos…
$150,000
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