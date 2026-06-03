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Domy z ogrodem na sprzedaż w Slabadski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 43 m²
Idealne miejsce na relaks i przytulność w pobliżu zbiornika Losha! Przynosimy do Państwa uwa…
$10,109
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Parametry nieruchomości w Slabadski sielski Saviet, Białoruś

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