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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Slabadski sielski Saviet, Białoruś

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domy
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2 obiekty total found
Dom w Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 43 m²
Idealne miejsce na relaks i przytulność w pobliżu zbiornika Losha! Przynosimy do Państwa uwa…
$10,039
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w Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż 3 / 4 dom znajduje się 60 km od stolicy.W pobliżu agro-miast z całą infrastruktu…
$12,020
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Parametry nieruchomości w Slabadski sielski Saviet, Białoruś

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