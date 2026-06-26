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Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 15 m² w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 15 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 15 m²
Piętro 2/2
Biuro 14.6m2 na kolei 8A Dostępne obszary: 5 pokoi - 116,2 m2 2 pokoje - 42 m2 2 pokoje - 4…
$196
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 18 m² w Ozierce, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Ozierce, Białoruś
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
Lekka przestrzeń biurowa z remont 2 km od MKADa.g.Ozerzo, Central street, 35A, 2. piętro 124…
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe 17 m² w Ozierce, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 17 m²
Ozierce, Białoruś
Powierzchnia 17 m²
Lekka przestrzeń biurowa z remont 2 km od MKAD a.g.Ozerzo, Central Street, 35A, 2. piętro 12…
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe 116 m² w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 116 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2/2
Do wynajęcia całe piętro dla 5 pokoi 116.2 m2 bez mebli pod adresem Railway 8A Oddzielne wej…
$1,151
za miesiąc
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