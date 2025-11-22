Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Scomyslicki sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom wolnostojący

Wynajem długoterminowy domów wolnostojących w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący 5 pokojów
Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
For connoisseurs of modern architecture, we have acool offer! Minsk is within easy reach–on…
$3,200
za miesiąc
