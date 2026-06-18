Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Samachvalavicki sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

;
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 175 m² w Samahvalavicy, Białoruś
Sklep 175 m²
Samahvalavicy, Białoruś
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż oddzielnego budynku z przeznaczeniem do sklepu, można przechowywać, można być produ…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się