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Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Samahvalavicy, Białoruś
Dom wolnostojący
Samahvalavicy, Białoruś
Powierzchnia 183 m²
Przytulny domek 182.7 m2 z ogrodem zimowym w centrum Samokhvalovichi (15 minut do metra). Sz…
$289,122
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Parametry nieruchomości w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

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