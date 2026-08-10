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Domy z basenem na sprzedaż w Putryskauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Putryszki, Białoruś
Dom
Putryszki, Białoruś
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż przytulny dom mieszkalny z wanną w ag. Podróżnicy z regionu Grodno o powierzchni…
$105,000
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Parametry nieruchomości w Putryskauski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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