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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Putryskauski sielski Saviet, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Zakład produkcyjny 978 m² w Putryszki, Białoruś
Zakład produkcyjny 978 m²
Putryszki, Białoruś
Powierzchnia 978 m²
Liczba kondygnacji 1
Grodno district, Putrishkovsky with / s, 14-1, in the district of Prigodici. Około 4 km od G…
$344,531
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Zakład produkcyjny 978 m² w Putryskauski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 978 m²
Putryskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 978 m²
Piętro 1/1
Grodno district, Putrishkovsky with / s, 14-1, in the district of Prigodici. Około 4 km od G…
$344,531
VAT
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