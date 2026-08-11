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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś

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domy
61
18 obiektów total found
Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 207 m²
Na sprzeda? piêkny dom wiejski na brzegu rzeki "Vyacha" w prestiżowym budynku domowym D.Neli…
$160,087
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w Bolszewik, Białoruś
Bolszewik, Białoruś
Powierzchnia 139 m²
W rozwoju domku agro- miasta Bolszewik, udział 1 03m2 jest sprzedawany w przestronnym i przy…
$70,000
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 94 m²
Dom na sprzeda ¿w wsi Laporovici. Komunikacja jest w domu. Studnia wodna, lekka -220, ogrzew…
$398,318
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Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 140 m²
12 km od Moscow Ring Road na sprzedaż piękny, komfortowy, nowy dom na cały rokzakwaterowanie…
$135,667
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Dom wolnostojący w Bolszewik, Białoruś
Dom wolnostojący
Bolszewik, Białoruś
Powierzchnia 158 m²
W rozwoju domku agromiasta Bolszewik sprzedał dom mieszkalny z letnią kuchnią, wanną, garaże…
$157,373
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Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? nowy piêkny nowoczesny energooszczędny "Cottage- Shale" na brzegu "Vyach Reservo…
$293,000
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 160 m²
5 minut jazdy od Mińska, w ST Zatsensky wiosna, 2-piętrowy dom jest sprzedawany.Plac jest og…
$211,979
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 151 m²
Dom położony jest 200 m od jeziora i 100 m od lasu. Balkon oferuje piękny widok na jezioro i…
$159,408
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 199 m²
Wyobraź sobie miejsce, gdzie rano można napić się kawy w swojej altance, a w ciągu kilku min…
$122,100
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 135 m²
Zablokowany dom na działce 9.32 akrów w pobliżu Mińska - ST "Politechnika BNTU"Jest on ofero…
$127,527
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż piękny wiejski dom w S / T "Ivushka- Mapid", Lesnaya str., 264, Borovtsy, w sąsi…
$79,000
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Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 276 m²
Na sprzeda? pi? kny dom wiejski w pobli? u "Vyach Reservoir" w prestiżowej wsi domku Pilnits…
$199,000
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Spędzić lato w przyrodzie, a nie w dusznych apartamentach. Za 10 minut. Garden Association …
$25,000
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 102 m²
Na sprzeda? przytulny dwukondygnacyjny domek 15 km od Mińska w ST "Romashka- Solomarechenska…
$33,900
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 75 m²
Absolutnie gładkie, z każdej strony wyglądasz, działki w partnerstwie ogród i dom naTo nie z…
$22,340
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 143 m²
Przytulny dom na 17 hektarach w 8 km od Moskwy. ❤️ Ciepły trzypoziomowy dom z drewniany dom,…
$83,673
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Dom w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż jest dwupoziomowy ciepły przytulny dom 126 metrów kwadratowych. metrów od drewna…
$121,591
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Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 250 m²
Niepowtarzalny obiekt z domem otoczonym lasem jest na sprzedaż, 14 km od Moscow Ring Road (w…
$216,389
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Parametry nieruchomości w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś

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