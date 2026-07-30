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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Padlabienski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 1 348 m² w Padlabienski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 348 m²
Padlabienski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 21
Powierzchnia 1 348 m²
Piętro 1/1
Kompleks budynków (baza produkcyjna) jest na sprzedaż 4 km od miasta, znajduje się pod adres…
$258,060
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