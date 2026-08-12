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Mieszkania na sprzedaż w Navasiolkauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Marjina, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Marjina, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/2
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie na 1 piętrze w dwupiętrowym domu z cegły w dzielnicy Marino …
$34,892
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Parametry nieruchomości w Navasiolkauski sielski Saviet, Białoruś

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