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Domy z garażem na sprzedaż w Mikalajeuscynski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Mikołajewszczyzna, Białoruś
Dom
Mikołajewszczyzna, Białoruś
Powierzchnia 127 m²
Nieruchomość znajduje się w obszarze chronionym w miejscowości Mikolaivshchyna, Stolbtsovsky…
$95,000
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Parametry nieruchomości w Mikalajeuscynski sielski Saviet, Białoruś

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