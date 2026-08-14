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Dom wolnostojący z ogrodem na sprzedaż w Michanavicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Michanowicze, Białoruś
Dom wolnostojący
Michanowicze, Białoruś
Powierzchnia 282 m²
Przestronny domek 282 m2 w ag. Mihanovichi Capital ceglany domek dla dużej rodziny tylko 12 …
$301,042
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Parametry nieruchomości w Michanavicki sielski Saviet, Białoruś

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