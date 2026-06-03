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Domy z ogrodem na sprzedaż w Sielsowiet Michaliszki, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Sielsowiet Michaliszki, Białoruś
Dom
Sielsowiet Michaliszki, Białoruś
Dom snu na wybrzeżu rzeki - żyć tam, gdzie zaczyna się natura Na sprzedaż jest ekskluzywny k…
$130,000
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Parametry nieruchomości w Sielsowiet Michaliszki, Białoruś

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