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Sklepy na sprzedaż w Miasocki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Sklep 1 610 m² w Miasocki sielski Saviet, Białoruś
Sklep 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 51
Powierzchnia 1 610 m²
Piętro 1/3
Budynek na sprzedaż w centrum rekreacyjnym w pobliżu Molodechno ❤️ Budynek mieszkalny (jedno…
$117,610
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