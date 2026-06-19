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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w rejon małorycki, Białoruś

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Małoryta
17
Vielikarycki sielski Saviet
3
Oltusski sielski Saviet
7
Makranski sielski Saviet
5
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1 obiekt total found
w Ołtusz, Białoruś
Ołtusz, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
Lot 9081. Część domu. oltushZaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacjiNasi k…
$12,500
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Typy nieruchomości w rejon małorycki.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon małorycki, Białoruś

z Ogród
Tanie
Luksusowe
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