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Domy z garażem na sprzedaż w Lyscycki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Nowe Łyszczyce, Białoruś
Dom
Nowe Łyszczyce, Białoruś
Powierzchnia 140 m²
Kupując ten obiekt, kupujący nie płaci prowizji agencji!Na sprzeda? dom mieszkalny w obiecuj…
$100,000
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Parametry nieruchomości w Lyscycki sielski Saviet, Białoruś

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