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Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Lukomlski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Lukomlski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Lukomlski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 406 m²
Na sprzedaż jest doskonały domek na brzegu jeziora w Abuzerye, 12 km od miasta Novolukoml! Z…
$182,205
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Parametry nieruchomości w Lukomlski sielski Saviet, Białoruś

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