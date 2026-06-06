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Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w rejon lidzki, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Lida, Białoruś
Dom wolnostojący
Lida, Białoruś
Powierzchnia 214 m²
Przedstawiamy Państwu ekskluzywny domek elitarny położony w jednym z najbardziej prestiżowyc…
$262,432
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Parametry nieruchomości w rejon lidzki, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
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