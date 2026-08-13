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Domy z garażem na sprzedaż w Liatcanski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Liatcanski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Liatcanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? nowoczesny dom z wysokiej jako? ci naprawy, ze wszystkimi komunikacj? dla ca? eg…
$82,463
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Parametry nieruchomości w Liatcanski sielski Saviet, Białoruś

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