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Domy z ogrodem na sprzedaż w Liasnianski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Liasnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Liasnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 67 m²
Warto to rozważyć! Obiekt do życia lub pod nieruchomości rolnej na brzegu rzeki z wanną! Sce…
$60,000
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Parametry nieruchomości w Liasnianski sielski Saviet, Białoruś

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