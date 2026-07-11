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Domy z basenem na sprzedaż w Lasanski sielski Saviet, Białoruś

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domy wolnostojące
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Lasanski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Lasanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 326 m²
Na sprzedaż VIP-estate Kuta, 15 km od MKAD w kierunku Molodechno. Osiedle obejmuje działkę o…
$435,000
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Parametry nieruchomości w Lasanski sielski Saviet, Białoruś

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