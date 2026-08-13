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Lokale Biurowe w Lapicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 3 410 m² w Lapicy, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 3 410 m²
Lapicy, Białoruś
Pokoje 30
Powierzchnia 3 410 m²
Piętro 1/3
Oferta inwestycyjna! Wielofunkcyjny budynek o wysokim potencjale inwestycyjnym jest na sprze…
$881,954
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