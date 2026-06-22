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Domy nad jeziorem na sprzedaż w rejon krupski, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 10 pokojów w Akciabrski sielski Saviet, Białoruś
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Dom 10 pokojów
Akciabrski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na brzegu chronionego jeziora, z bezpośrednim dostępem do wody, rzadki obiekt jest oferowany…
$265,000
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Parametry nieruchomości w rejon krupski, Białoruś

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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