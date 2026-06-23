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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Kisieliaviecki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 1 355 m² w Borysowo, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 355 m²
Borysowo, Białoruś
Powierzchnia 1 355 m²
Piętro 1/1
Budowa us? ugi samochodowej (cel - budynek specjalistyczny do naprawy i konserwacji samochod…
$263,516
VAT
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