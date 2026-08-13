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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Kazlovicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 240 m² w Jacava, Białoruś
Zakład produkcyjny 240 m²
Jacava, Białoruś
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1/1
Roboty gotowe (STO) jest sprzedawany w Yachevo, Slutsk powiat. Obiekt ma ogromny potencjał d…
$118,725
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