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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś

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domy
6
4 obiekty total found
Dom w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (powiat Novogrudok). Całkowita pow…
$87,000
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Dom w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (powiat Novogrudok). Całkowita pow…
$87,000
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w Newda, Białoruś
Newda, Białoruś
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? cz?? budynku mieszkalnego we wsi Nevda, 57 (powiat Novogrudok) o ca? kowitej pow…
$26,037
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OkeaskOkeask
w Newda, Białoruś
Newda, Białoruś
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? cz?? budynku mieszkalnego we wsi Nevda, 57 (powiat Novogrudok) o ca? kowitej pow…
$26,037
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Parametry nieruchomości w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
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