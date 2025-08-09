Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Kamianiucki sielski Saviet, Białoruś

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Szeregowiec w Mińsk, Białoruś
Szeregowiec
Mińsk, Białoruś
Powierzchnia 346 m²
Doskonałą opcją dla dużej rodziny przyjaznej jest mieszkanie w kamienicy w 2000 roku z własn…
$350,000
Mieszkanie 1 pokój w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Mińsk, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/5
Możesz go kupić na kredyt! Jasny apartament z eleganckim wyglądem w ciepłym domu! Ciepłe mi…
$60,000
Mieszkanie 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/12
Bardzo jasne i ciepłe mieszkanie w ekologicznie czystym, terenów zielonych miasta. W pełni g…
$106,100
TekceTekce
Dom w Sopoćkinie, Białoruś
Dom
Sopoćkinie, Białoruś
Powierzchnia 92 m²
Spisek z niedokończonym domem w Sopotskin, dzielnicy Grodno.Ogólne informacje o domu: niedok…
$20,900
Mieszkanie 2 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 6/9
Najlepsza oferta w swoim segmencie.Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w pięknym miejscu. Ład…
$88,000
Dom w Svabski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Svabski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 26 m²
Nowoczesny dom w miejscowości Krokva - twój kącik pokoju i komfortu! ❤️ Wyobraź sobie życie …
$27,000
Mieszkanie 2 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/9
Dobrą opcją 2-pokojowe mieszkanie czeskiego układu. Budynek w kuchni, 2 szafy. W pobli? u (w…
$85,000
Mieszkanie 1 pokój w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Mińsk, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/18
Apartament z jedną sypialnią na sprzedażN. Orda, 55.Powierzchnia mieszkania na NSS 45.4 m2 n…
$85,000
Mieszkanie 4 pokoi w Grodno, Białoruś
Mieszkanie 4 pokoi
Grodno, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/10
Na sprzedaż jest przestronny apartament czteropokojowy z doskonałą renowacją Yanka Kupala Av…
$77,000
Dom wolnostojący w Wilejka, Białoruś
Dom wolnostojący
Wilejka, Białoruś
Powierzchnia 231 m²
Luksusowy domek w malowniczej Vileice - doskonały dom z natury! ❤️ Szukasz idealnego miejsca…
$119,900
Dom w Zabalocki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Zabalocki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż dom tarcz z cegły okładziny w rozwiniętym partnerstwie ogrodowym!Dom znajduje si…
$10,500
Mieszkanie 3 pokoi w Brześć, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Brześć, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/7
3-pokojowe mieszkanie, Brest, Heroes of Defense of the Brest Fortress, 2018, 1 / 7 panel, 80…
$83,900
